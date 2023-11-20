Цены на газ в Европе выросли после захвата судна в Красном море

Стоимость декабрьских фьючерсов на природный газ по индексу нидерландского хаба TTF в понедельник, 20 ноября, в первую половину дня росла на 6,9 процента на фоне не только ожидающейся холодной погоды, но и усиления напряженности на Ближнем Востоке.