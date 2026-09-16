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ТАСС

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Цивилева: РФ и КНР развивают стратегическое взаимодействие по всем направлениям

Цивилева: РФ и КНР развивают стратегическое взаимодействие по всем направлениям

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем динамично развиваются по всем направлениям, в том числе и в области военного сотрудничества.

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