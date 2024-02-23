Врач Потекаев: мужчинам не стоит мыться средствами «3-в-1»

Главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев заявил, что мужчинам не следует пользоваться универсальными средствами «3-в-1» а также пользоваться косметическими средствами «вторых половинок».