Врач Потекаев: мужчинам не стоит мыться средствами «3-в-1»

Главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев заявил, что мужчинам не следует пользоваться универсальными средствами «3-в-1» а также пользоваться косметическими средствами «вторых половинок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии