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«Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

«Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

Гладков почтил память погибших при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков почтил память жертв одного из самых массированных обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшего ровно год назад — 30 декабря 2023 года.

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