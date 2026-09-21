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Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Атланту», «Финикс» сыграет против «Далласа»

«Нью-Йорк» примет на своей площадке « Атланту », «Финикс» встретится с « Далласом ». Женская НБА Регулярный чемпионат Нью-Йорк – Атланта 22 сентября .

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