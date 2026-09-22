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«Мне всегда хочется ему угодить»: Нюша расплакалась в эфире, обсуждая отношения с отцом-продюсером

«Мне всегда хочется ему угодить»: Нюша расплакалась в эфире, обсуждая отношения с отцом-продюсером

Певица Нюша, настоящее имя которой — Анна Шурочкина, стала участницей программы «Фобия». Там она поделилась переживаниями о своих отношениях с отцом Владимиром, ранее выступавшим в роли её продюсера.

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