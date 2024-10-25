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Несекретные материалы

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«Мы перестали быть мировой державой»: читатели The Washington Post о саммите БРИКС

«Мы перестали быть мировой державой»: читатели The Washington Post о саммите БРИКС

Читатели The Washington Post прокомментировали материал газеты о «напряженности в БРИКС» якобы в связи с тем, что отнюдь не все участники данного содружества готовы ныне идти на жесткое противостояние с Западом.

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