«Мы перестали быть мировой державой»: читатели The Washington Post о саммите БРИКС

Читатели The Washington Post прокомментировали материал газеты о «напряженности в БРИКС» якобы в связи с тем, что отнюдь не все участники данного содружества готовы ныне идти на жесткое противостояние с Западом.
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