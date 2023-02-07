Два человека погибли в аварии на трассе "Уссурийск – Пограничный – Госграница" в Приморье

Два человека погибли, один находится в тяжелом состоянии после столкновения трех автомобилей на трассе "Уссурийск — Пограничный — Госграница" в Приморье, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.