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Индиец похитил школьного учителя и привез его на свадьбу, жениться на своей дочери: видео где жених ничего не понял

Индиец похитил школьного учителя и привез его на свадьбу, жениться на своей дочери: видео где жених ничего не понял

Путь школьного учителя Гаутама из Индии от холостяка до примерного семьянина оказался очень короток. Его забрал прямо из школы совершенно незнакомый мужчина и буквально заставил его жениться на своей дочери.

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Комментарии
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Jurij Najdenov
Пусть не расстраивается, жена то симпатишныя!😄🤙
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13 час.
Элеонора Коган
Ну и как дальше сложилась их жизнь?
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7 час.

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