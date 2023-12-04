Индиец похитил школьного учителя и привез его на свадьбу, жениться на своей дочери: видео где жених ничего не понял

Путь школьного учителя Гаутама из Индии от холостяка до примерного семьянина оказался очень короток. Его забрал прямо из школы совершенно незнакомый мужчина и буквально заставил его жениться на своей дочери.
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