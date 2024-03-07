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Стали известны новые подробности в громком деле Алены Полякевич-Бойко, которая выгоняла участников СВО из кофейни

Стали известны новые подробности в громком деле Алены Полякевич-Бойко, которая выгоняла участников СВО из кофейни

28 февраля СКР принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении владелицы сети люберецких кофеен Strong Coffee Алены Бойко-Полякович.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Отправить ее на Украину пусть она там бизнес развивает другим ждунам будет наука
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8 час.

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