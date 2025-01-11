В Сети с восторгом отреагировали на резкие слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес главы киевского режима Зеленского.
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