В мире набирает популярность "медленный туризм"

В последние годы мир стал свидетелем появления нового стиля путешествий - "медленного туризма". Этот способ отдыха отличается от обычного тем, что он направлен на организацию путешествия таким образом, чтобы туристы могли найти свой путь и найти смысл, а не просто посетить известные места.
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