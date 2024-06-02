В мире набирает популярность "медленный туризм"

В последние годы мир стал свидетелем появления нового стиля путешествий - "медленного туризма". Этот способ отдыха отличается от обычного тем, что он направлен на организацию путешествия таким образом, чтобы туристы могли найти свой путь и найти смысл, а не просто посетить известные места.