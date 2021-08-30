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Генсек ООН сделал заявление в связи с 30-летием закрытия Семпалатинского ядерного полигона

Генсек ООН сделал заявление в связи с 30-летием закрытия Семпалатинского ядерного полигона

Астана. 30 августа. КазТАГ – Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш сделал заявление в связи с 30-летием закрытия Семпалатинского ядерного полигона, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

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