Экс-игрок "Спартака" Кечинов: исход матча с "Крыльями" решили быстрые мячи

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов заявил, что исход матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые обыграли самарские "Крылья Советов" решили два быстрых мяча, передает "Евро-Футбол.
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