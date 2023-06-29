Астролог Светлана Драган предсказывает судьбу СВО, смену власти и критические даты для Путина в 2023-2024 годах Ирэн ОрлонскаяСогласно источникам, для власти страны две даты — 2 декабря 2023 года и 28 января 2024 года, будут иметь особое значение.