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Астролог Светлана Драган предсказывает судьбу СВО, смену власти и критические даты для Путина в 2023-2024 годах

Астролог Светлана Драган предсказывает судьбу СВО, смену власти и критические даты для Путина в 2023-2024 годах

Астролог Светлана Драган предсказывает судьбу СВО, смену власти и критические даты для Путина в 2023-2024 годах Ирэн ОрлонскаяСогласно источникам, для власти страны две даты — 2 декабря 2023 года и 28 января 2024 года, будут иметь особое значение.

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