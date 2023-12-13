Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега

Зима — трудное время для автолюбителей. Снегопады, морозы и сложности на дороге. А если вас еще и угораздило провести неделю на больничном, и ваш автомобиль за это время превратился в сугроб, то вам не позавидуешь.
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