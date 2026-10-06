Шойгу пригласил Афганистан на форум по безопасности в мае 2027

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил афганских представителей на Международный форум по безопасности, намеченный на 25-28 мая 2027 года в Московской области.
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