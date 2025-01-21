Свердловская область подписала соглашение о развитии интеллектуальной собственности

Изображение от Freepik BrisperМинэкономразвития России, Роспатент и Правительство Свердловской области заключили трехстороннее соглашение, направленное на внедрение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации, а также на поддержку сферы интеллектуальной собственности (ИС) в регионе, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
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