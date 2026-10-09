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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кендрик Перкинс: «На месте Карла-Энтони Таунса я бы посмотрел в сторону «Голден Стэйт» и Стефа Карри»

«Никс» отказались от дальнейших переговоров по контрактам Карла-Энтони Таунса и Джоша Харта и отложили этот вопрос на конец чемпионата.

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