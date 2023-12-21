В областном центре возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

В следственном отделе МВД России по Советскому району города Иваново возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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