Минюст РФ предложил расширить полномочия ФСИН в цензуре и применении силы

Текст законопроекта, разрешающего сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) применять силу и оружие против осужденных, оказывающих сопротивление или стремящихся причинить вред себе или другим, выложило для общественного обсуждения правительство РФ 14 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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