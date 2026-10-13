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Можно ли есть рыбу на Покров 14 октября в 2026 году, когда запрещается

Можно ли есть рыбу на Покров 14 октября в 2026 году, когда запрещается

Можно ли есть рыбу на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2026 года? Узнайте церковные правила питания, традиции праздника и особенности календаря.

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