Российский «Газпром» заявил о продолжении поставок газа в Молдавию. Указано, что компания получает от «Молдовагаза» ежесуточные заявки на поставку топлива и выполняет их: газ идет транзитом через ГИС «Суджа».
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