В Омске досрочно завершается акция с оплатой проезда автобуса по геопозиции со скидкой. Она действовала с 10 сентября и предполагалось, что продлится до конца года.
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