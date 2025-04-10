Задержанных в Тунисе россиян решили освободить

Адвокат Хаджри: Судья решил освободить 11 задержанных в Тунисе россиян Адвокат Олфа Хаджри заявила, что следственный судья принял решение об освобождении 11 граждан России, задержанных в 2024 году в Тунисе.
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