Вышинский: Россия нужна США только в качестве страшилки

Исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский в беседе с RT прокомментировал обвинения со стороны главы Госдепа США Энтони Блинкена в адрес телеканала.
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