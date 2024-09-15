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RT Russia

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Вышинский: Россия нужна США только в качестве страшилки

Вышинский: Россия нужна США только в качестве страшилки

Исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский в беседе с RT прокомментировал обвинения со стороны главы Госдепа США Энтони Блинкена в адрес телеканала.

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