10 эмоциональных потребностей В ОТНОШЕНИЯХ

Иногда просто в браке так складываются обстоятельства, что нужды эти оказываются по боку. Люди переезжают, меняется ежедневная рутина, отношения с окружающими, меняется статус и появляются новые обязанности.
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