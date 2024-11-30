Якубович разозлилась на ведущих “ЧБД”: “Теперь тайна останется тайной!”

На минувших выходных известно телевидение обогатила инцидент на съёмках популярного молодёжного шоу «ЧБД» («Что было дальше»), где особым гостем был приглашён бессменный ведущий легендарной программы «Поле чудес» Леонид Якубович.
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