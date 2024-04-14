Выставка семейных и детских портретов пройдет в Музее В.А. Тропинина

В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени откроется экспозиция «Память о счастье». Проект посвящен теме семейного и детского портрета в отечественной живописи конца XVIII — первой половины XIX века.
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