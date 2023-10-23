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Квартира, дом, дача

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  • Татьяна Собколова
    Уж не знают как разнообразить интерьер, открываешь входную дверь, и сразу туалет, креативнинько так.Открываешь входну...
  • Людмила Редько
    Не очень. Очень пестро, еще чуть-чуть и получится цыганское бароккоОткрываешь входну...
  • Леонид Ла Рошель
    Нет.10 полезных насад...

Открываешь входную дверь, а там кухня. Нашли квартиру с очень странной планировкой

Открываешь входную дверь, а там кухня. Нашли квартиру с очень странной планировкой

Пожалуй, этой парижской квартире можно дать награду «Самая странная планировка»: открывая дверь в прихожую, вы сразу же оказываетесь… на кухне.

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Комментарии
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Людмила Редько
Не очень. Очень пестро, еще чуть-чуть и получится цыганское барокко
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1 час.
Татьяна Собколова
Уж не знают как разнообразить интерьер, открываешь входную дверь, и сразу туалет, креативнинько так.
Ответить
15 мин.

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