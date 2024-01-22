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Победители конкурса «Знай наших» получат в подарок от Рег.ру сайт

Участниками конкурса «Знай наших» могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании продемонстрировали рост продаж за последний год, а локализация производства в родном регионе составила не менее 30%.

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