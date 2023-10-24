"Русских девочек надо насиловать, вы - мясо": Мигранты объявили "охоту" на детей

"Вас вообще всех, русских девочек, надо насиловать, вы вообще мясо" А таких малолетних уродов надо сразу кастрировать за их поганый язык или попытку изнасилования, что бы другим не повадно было и гнать из России поганой метлой. Обнаглели уроды. На силу надо отвечать силой. Иначе чурки не понимают.

S

Serg

"малолетнему боевику ещё нет 18 лет, и по закону посадить его за решётку невозможно"-да что Вы говорите? В России уголовная ответственность по закону наступает с 16 лет, а при особо тяжких преступлениях- с 14-ти. Или для этих азиатских ублюдков российский закон не писан? Сажать тварей беспощадно, а в колонии гнобить по полной и "петушить", как эта тварь обещает русских девочек насиловать.