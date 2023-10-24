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"Русских девочек надо насиловать, вы - мясо": Мигранты объявили "охоту" на детей

"Русских девочек надо насиловать, вы - мясо": Мигранты объявили "охоту" на детей

Всё чаще в России поднимают вопрос - увы, наболевший - об этнических бандах. Недавно в Петербурге поймали участников таковой, причём им едва исполнилось 18 лет.

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Комментарии
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Александр Александров
&quot;Вас вообще всех, русских девочек, надо насиловать, вы вообще мясо&quot; А таких малолетних уродов надо сразу кастрировать за их поганый язык или попытку изнасилования, что бы другим не повадно было и гнать из России поганой метлой. Обнаглели уроды. На силу надо отвечать силой. Иначе чурки не понимают.
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3 д.
S
Serg
&quot;малолетнему боевику ещё нет 18 лет, и по закону посадить его за решётку невозможно&quot;-да что Вы говорите? В России уголовная ответственность по закону наступает с 16 лет, а при особо тяжких преступлениях- с 14-ти. Или для этих азиатских ублюдков российский закон не писан? Сажать тварей беспощадно, а в колонии гнобить по полной и &quot;петушить&quot;, как эта тварь обещает русских девочек насиловать.
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2 д.
Александр Пятнистый
кастрировать и вырывать язык
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1 д.

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