Всё чаще в России поднимают вопрос - увы, наболевший - об этнических бандах. Недавно в Петербурге поймали участников таковой, причём им едва исполнилось 18 лет.
"Русских девочек надо насиловать, вы - мясо": Мигранты объявили "охоту" на детей
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Александр Александров
"Вас вообще всех, русских девочек, надо насиловать, вы вообще мясо" А таких малолетних уродов надо сразу кастрировать за их поганый язык или попытку изнасилования, что бы другим не повадно было и гнать из России поганой метлой. Обнаглели уроды. На силу надо отвечать силой. Иначе чурки не понимают.
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3 д.
S
Serg
"малолетнему боевику ещё нет 18 лет, и по закону посадить его за решётку невозможно"-да что Вы говорите? В России уголовная ответственность по закону наступает с 16 лет, а при особо тяжких преступлениях- с 14-ти. Или для этих азиатских ублюдков российский закон не писан? Сажать тварей беспощадно, а в колонии гнобить по полной и "петушить", как эта тварь обещает русских девочек насиловать.
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2 д.
Александр Пятнистый
кастрировать и вырывать язык
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1 д.
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