Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают неудачи в Курской области. Подробности озвучил в беседе с ТАСС генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.
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