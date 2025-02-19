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Царьград

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Подрядчика в Якутии оштрафовали на 11 млн рублей за срыв сроков строительства

Подрядчика в Якутии оштрафовали на 11 млн рублей за срыв сроков строительства

В Олекминском районе строительная компания получила штраф в 11 миллионов рублей за несвоевременное завершение 97-квартирного дома в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

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