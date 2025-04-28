Ким Чен Ын отдал приказ разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что бойцы из КНДР, принимавшие участие в операции по освобождению районов Курской области от украинских боевиков, сражались за справедливость и являются героями.
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