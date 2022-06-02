Неспешный разговор

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Грустные глаза: история Романа Карцева

Грустные глаза: история Романа Карцева

Он был невысоким мужчиной с большой буквы, но с девушками ему долго не везло. Когда человек с грустными глазами шутит, возникает странное ощущение.

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