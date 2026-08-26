Стоимость привлечения клиентов за три года выросла на 144% при инфляции 24%

Стоимость привлечения клиента в перформанс-рекламе, ориентированной на конкретный результат, за 2022-2025 годы выросла на 144%, тогда как накопленная инфляция в России за тот же период составила около 24%, следует из расчетов Media Instinct Group.
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