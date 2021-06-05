Театр абсурда

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Болгария должна быть благодарна, за всё то, что сделал для неё СССР

Болгария должна быть благодарна, за всё то, что сделал для неё СССР

Сергей Алексов В Болгарском издании "Факти", напечатали высказывания председателя Госдумы Вячеслава Володина, о том что страны бывшего соцблока должны быть благодарны России за то, что она в своё время так много вложила в них средств и усилий.

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