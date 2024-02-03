Песков прокомментировал фразу Нуланд о «милых сюрпризах» для России

РИАМО - 3 фев. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил фразу заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о «милых сюрпризах», которые ждут российского лидера на поле боя.
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