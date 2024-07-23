«Около 1% в месяц». Корректировка цен на «вторичку» будет плавной, а что в Севастополе?

Эксперты российского рынка недвижимости утверждают, что рынок вторичного сегмента остаётся стабильным, однако за три предыдущих месяца наметился спад спроса на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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