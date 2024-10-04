Гейм, сет, матч: как прошел первый в истории ´Белшины´ теннисный турнир.

Новый вид спорта ´разблокировали´ шинники-поклонники активного образа жизни.Утром 21 сентября восемь парней и четыре девушки встретились на теннисных кортах у ´Бобруйск-Арены´, чтобы испытать себя в баталиях ´большой´ ракетки.