Немецкий автопром в кризисе: Volkswagen закроет четыре завода

Производства перенесут на предприятия в Чехии, Словакии и Польше Руководство Volkswagen подготовило план по прекращению производства на четырех немецких предприятиях — в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме.
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