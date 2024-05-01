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Энрике про 0:1 с «Боруссией»: «Равная игра. «ПСЖ» будет силен в Париже. Нам нечего терять»

«Это футбол. В большинстве случаях он прекрасен. Но иногда может случиться подобное. Мы бы предпочли оказаться в лучшей ситуации.

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