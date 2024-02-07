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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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Гостям Выставки "Россия" покажут коллекции одежды, вдохновленные народными промыслами

Гостям Выставки "Россия" покажут коллекции одежды, вдохновленные народными промыслами

13 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках проекта «Модные бренды России. Эволюция русского стиля» пройдет торжественное открытие экспозиции «Культурный код», посвященной мастерам, художникам и дизайнерам.

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