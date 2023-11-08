В России научатся определять, нужен ли капремонт многоквартирному дому

Сейчас региональные программы капремонта - это просто перечень домов со сроками выполнения работ без учета технического состояния зданий Минстрой РФ готовят правила, по которым будет определяться потребность многоквартирных жилых зданий в капитальном ремонте, пишет "Парламентская газета".
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