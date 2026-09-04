Певица Виктория Макарская поделилась редкими кадрами с сыном

Жена артиста мюзиклов Антона Макарского показала их повзрослевшего сына. Певица Виктория Макарская снимала 11-летнего Ивана во время похода по магазинам.
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