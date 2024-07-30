Во Владивостоке ремонтируют лестницы, тротуары и уличное освещение

Власти Владивостока продолжают активно благоустраивать городские территории. За последние две недели специалисты муниципального учреждения "Зеленый Владивосток" отремонтировали еще несколько лестниц и пешеходных дорожек.
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