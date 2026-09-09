В Судогодском районе участок пустят в счёт долга

Задолженность по коммунальным платежам у мужчины составила 16 170 рублей, для её погашения суд разрешил продать участок площадью 14 233 квадратных метра в Судогодском районе.
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