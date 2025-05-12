Захарова: Зеленский отказался подписывать согласованный документ в 2019 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что на встрече с Владимиром Путиным в Париже в 2019 году Владимир Зеленский отказался подписать итоговый документ, связанный с Минскими соглашениями.
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