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До фестиваля «Славянское подворье» в Подольске запустят бесплатные автобусы

До фестиваля «Славянское подворье» в Подольске запустят бесплатные автобусы

Пятнадцатый фестиваль «Славянское подворье» пройдёт на территории усадьбы Дубровицы.На территории усадьбы Дубровицы в Подольском городском округе состоится пятнадцатый областной фестиваль «Славянское подворье».

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